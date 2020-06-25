تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة

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شنت رئاسة غرب المنصورة حملة مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة تمكنت من تحرير مخالفات نفايات طبية.



وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، بشأن التفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق الحى للتأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية، وذلك على أعقاب العثور على بعضا" من المخلفات الطبية الخطرة مختلطة بمخلفات القمامة بنطاق الحي.



وعلى الفور تم تشكيل لجنة من رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الخميس للمرور على المنشآت الطبية الكائنة بنطاق حي غرب.



وقد استهدفت الحملة منطقة شارع الجمهورية، والجيش، ومنطقة امتداد شارع جيهان،للتأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية.



تشكلت اللجنة من أحمد سمير مدير أدارة البيئة بحى غرب، أيمن سعد من النفايات الخطره بالمديريه الصحيه، ومحمد العتبانى من العلاج الحر بالادارة الصحيه، بالأشتراك مع شرطه البيئه والمسطحات.



وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير ٣ محاضر متنوعه ما بين إلقاء مخلفات طبية في الأماكن الغير متخصصه وخلط النفايات الخطره مع النفايات العاديه وعدم الفصل.



فيما قدم خلال الحملة فريق التفتيش على المنشآت مجموعة من الإرشادات لعدد من العمال ومسئولى البيئة لطرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية وكيفية فصل المخلفات الطبية عن المخلفات الأخرى، إضافة إلى توضيح مواصفات غرفة تخزين المخلفات الطبية، علاوة على التأكيد على التخلص البيئي الآمن من المخلفات الطبية من خلال الشركات المختصة.



كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.



حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النورى السكرتير والسيد العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والساده اعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية،والتنظيم،واساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.



وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،واوضحت التقارير انه تم بالفعل من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات اولوية حرصا على حاله العقار والعقارات المجاورة لها.





