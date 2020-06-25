تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
شنت رئاسة غرب المنصورة حملة مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة تمكنت من تحرير مخالفات نفايات طبية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، بشأن التفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق الحى للتأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية، وذلك على أعقاب العثور على بعضا" من المخلفات الطبية الخطرة مختلطة بمخلفات القمامة بنطاق الحي.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الخميس للمرور على المنشآت الطبية الكائنة بنطاق حي غرب. 

وقد استهدفت الحملة منطقة شارع الجمهورية، والجيش، ومنطقة امتداد شارع جيهان،للتأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية.

تشكلت اللجنة من أحمد سمير مدير أدارة البيئة بحى غرب، أيمن سعد من النفايات الخطره بالمديريه الصحيه، ومحمد العتبانى من العلاج الحر بالادارة الصحيه، بالأشتراك مع شرطه البيئه والمسطحات.

وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير ٣ محاضر متنوعه ما بين إلقاء مخلفات طبية في الأماكن الغير متخصصه وخلط النفايات الخطره مع النفايات العاديه وعدم الفصل.

فيما قدم خلال الحملة فريق التفتيش على المنشآت مجموعة من الإرشادات لعدد من العمال ومسئولى البيئة لطرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية وكيفية فصل المخلفات الطبية عن المخلفات الأخرى، إضافة إلى توضيح مواصفات غرفة تخزين المخلفات الطبية، علاوة على التأكيد على التخلص البيئي الآمن من المخلفات الطبية من خلال الشركات المختصة.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.

حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النورى السكرتير والسيد العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة والساده اعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية،والتنظيم،واساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،واوضحت التقارير انه تم بالفعل من كافة مراجعة الاعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم بإعتبارها ذات اولوية حرصا على حاله العقار والعقارات المجاورة لها.


تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة
تفاصيل حملة تفتيش مكبرة على المستشفيات والمراكز طبية بنطاق حي غرب المنصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر حملة تفتيش اخبار

أخبار تهمك

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 7 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ أقل من ساعتين

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حملة بيئية للتفتيش على "النفايات الخطرة" في مستشفى رأس التين بالإسكندرية (صور)

"البيئة": حملة تفتيش مكبرة على 28 منشأة مطلة على النيل بالتعاون مع الداخلية

"البيئة": حملات تفتيش في أسيوط واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

573 زيارة تفتيش بيئي بمكة لموسم الحج

"الأرصاد": بيئة المشاعر جاهزة لاستقبال الحجاج بأحدث تقنيات قياس جودة الهواء

إغلاق مركز ولادة بالفيوم "صور"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!