بيتر ميمي يستعد لفيلمه الجديد "موسى".. التفاصيل كاملة

Advertisements

قام المخرج بيتر ميمي، بالانتهاء بنسبة 70%، من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ''موسى".



وبحسب أنباء صحفية تم وقف تصوير فيلم "موسى"، قبل موسم رمضان الماضي لتصوير بيتر ميمي لمسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان 2020، وحقق نجاحا كبيرًا.



ومن المقرر عرض فيلم "موسى"، بموسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أحمد حاتم، وآخرون.





وفي سياق منفصل شارك بيتر ميمي في آخر عمل له في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.