عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا









أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، انضمام عمرو حسن نجم نادي بتروجت المعتزل، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال البطاوي إن عمرو حسن يبدأ من اليوم مهام عمله كمدرب داخل الجهاز الفني وقائم بأعمال مدير شؤون اللاعبين داخل الفريق، وذلك بناء على طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق.





وأشاد البطاوي بانضمام عمرو حسن، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للنادي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة جمعها على مدار اللعب لسنوات طويلة مع نادي بتروجت في الدوري الممتاز.



