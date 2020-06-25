ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وظهرت ريهام، بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة باللون الأبيض وبنطلون أحمر، وكمامة حمراء، وحظيت الصور تفاعل الكثير وتعددت التعليقات من الجمهور متغزلين بها "قمر"؛ وعلقت على الصورة قائله: "التطور الطبيعي للكمامة".


وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن، الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.


يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها
ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

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