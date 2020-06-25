شاومي تطلق تطبيق جديد للتقويم على نظام أندرويد

أطلقت شركة شاومي اليوم تطبيقها التقويم ليُصبح جاهزًا على متجر جوجل بلاي، ويُعد الإصدار 12.0.0.3 من التطبيق، أول إصدار له على المتجر، ويجب أن يكون متاحًا لأجهزة الشركة الآن.





وعلى عكس مدير الملفات، يجب أن تعلم بأن تطبيق تقويم شاومي سيكون متاح حصريًا لهواتف الشركة فقط، لذا إن كنت تقتني علامة تجارية أخرى، فلن تتمكّن من تحميله، أخيرًا، مع إتاحة التطبيق ليس هناك أي جديد فيه، ولكن من المتوقع خلال الفترة القادمة بأن يتضمن إضافات جديدة.