رسميا.. مونشنجلادباخ يعلن رحيل رافايل

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
يرحل المهاجم البرازيلي رافايل عن فريق  بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم بنهاية الموسم عقب عدم تلقيه عقدا جديدا من النادي.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي اليوم الخميس :" قررنا عدم مد عقد رافايل. كان لاعبا رئيسيا في النادي ويستحق من الجماهير أن يرحل بشكل ملائم".

وأضاف :"كان قرارا رياضيا ولكن المفاوضات كانت مفتوحة وودودة وقررنا الانفصال بشروط جيدة للغاية".

ولعب رافايل لفرق شالكه وهيرتا برلين في ألمانيا وأصبح مواطنا من وطنه المعتمد.

ورغم أنه لم يتدرب بشكل كامل بسبب الإصابة، بإمكانه اللعب أمام هيرتا برلين يوم السبت، حيث يسعى مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع لتأكيد تواجده في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في آخر مباريات في الدوري لهذا الموسم.

وقال ماركو روز المدير الفني :"لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، ولكن مازال هناك أمل أن يكون بإمكانه اللحاق بمباراة السبت".

وسيكون رحيل رافايل عن النادي أمام مدرجات خالية من الجماهير بسبب وباء فيروس كورونا، ولكن سيكون هناك عشاء خاص للفريق، وفقا لما قاله إيبرل. وسيتم وداع اللاعب بشكل علني عندما يمكن للجماهير حضور المباريات.

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