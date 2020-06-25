للمرة الثانية فى تارخيها.. النمسا تطرح "سندات القرن" بملياري يورو

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
للمرة الثانية فى تاريخ النمسا تطرح  وزارة الخزانة  "سندات القرن"، وسط إقبال قوي من جانب المستثمرين لتبيع ديونا بقيمة ملياري يورو يحل موعد سدادها في عام 2120.

وبلغ العائد على سندات الحكومة المعروفة باسم "سندات القرن" عند 0.88 بالمائة فقط، وهو أدنى من الطرح الأول لنفس السندات والذي كان بعائد 0.95 بالمائة قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك، أصبح من الصعب إيجاد عوائد موجبة في السندات الحكومية ذات التصنيفات الأعلى في منطقة اليورو، مع حقيقة أن العائد في ألمانيا دون صفر.

وشهدت "سندات القرن"  طلبات قياسية بلغت 17.7 مليار يورو (19.9 مليار دولار) مع كوبون بقيمة 0.85 بالمائة.

 

ويأتي الطلب المتزايد على سندات القرن النمساوية والذي يقدم للمستثمرين عائداً ضعيفاً مع امتلاك الدولة الأوروبية ثاني أعلى تصنيف ائتماني عند AA، بالإضافة إلى برنامج شراء الأصول الذي ينفذه المركزي الأوروبي بقيمة 1.35 تريليون يورو والذي يقلص العائد على الديون.

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