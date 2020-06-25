إسرائيل: تمديد حظر دخول الأجانب إلى بداية أغسطس

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
وكالات

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد حظر دخول الأجانب حتى بداية شهر أغسطس القادم، لافتة إلى أنها "أبلغت وكالات تنظيم السفر بهذا الإجراء"، حسب ما ذكرت وكالة "Ynet" الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة الإسرائيلية: أنه يمنع دخول أي شخص غير إسرائيلي أو من غير المقيمين الدائمين في إسرائيل، بما في ذلك رحلات العبور.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق، تمديد حظر دخول الأجانب، المفروض في محاولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حتى 1 يوليو.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,216 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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