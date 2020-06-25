أوباميانج يقود هجوم آرسنال ضد ساوثهامتون في البريميرليج

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مارتينيز.

خط الدفاع : بيلرين - هولدينج - موستافي - تيرني.

خط الوسط : سيبايوس - ساكا - تشاكا - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : نيكيتاه - ايميريك أوباميانج.

وتعرض فريق أرسنال لهزيمة مفاجأة في الجولة الماضية على يد فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل الجانرز المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

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