قطريون يخططون للإطاحة بـ"تميم" في ذكرى السابعة لتوليه الحكم

بالتزامن مع الذكرى السابعة لتولي تميم بن حمد إمارة قطر، ظهر على السطح في الأشهر الأخيرة محاولات للإطاحة بالأمير القطري.





في فجر الخميس 15 مايو 2020، تواردت أنباء عن انقلاب جديد على النظام القطري، ووقتها تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لانفجار وقع وسط الدوحة، وإطلاق نار بالقرب من الديوان الأميري في الكورنيش.





26 أبريل 2020، فغرد الخبير في الشؤون السياسية «أمجد طه»، قائلاً إن هناك تحركات جديدة أربكت نظام قطر، وإن عددًا كبيرًا من أسرة "آل ثاني" غادروا الدوحة وأعلنوا عزمهم إسقاط الظلم والفساد.





فيما أكد المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني في بيان صادر من أسرة آل ثاني، يوم 27 أبريل 2020، أن هناك انقلابًا قريبًا لتغيير هذا النظام الفاشي.





وليلة 3 مايو 2020، سمع أهالي منطقة الوكرة بقطر، دوى إطلاق نار بالقرب من الديوان الأميري في الكورنيش، وأشار البعض إلى الاستمرار في الاعتقالات العشوائية للمعارضين، ووجهت التهامات إلى أن وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم، هو من قاد الانقلاب ضد تميم.



