محمد هنيدي يحتفل بنجاح ابنته في الثانوية العامة

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نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد هنيدي، في هذه الصورة يبارك لابنته لنجاحها في الثانوية العامة، وكتب قائلاً: "مبروك يا فريدة يا حبيبتي النجاح في الثانوية، وعقبال لا احتفل بتخرجك من الجامعة".





وفي سياق آخر يستعد محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "النمس والانس"، بعد غيابه لمدة ثلاث سنوات عن الأعمال السينمائية.





ويشارك في بطولة هذا الفيلم كل من لطفي لبيب، باسم سمرة، درة، هالة فاخر، علاء مرسي، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.