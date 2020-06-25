293 مليون دولار صادرات مصر من الغزل والنسيج في 5 أشهر

كشف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات المصري، عن تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (يناير – مايو) بنسبة 21.3 بالمائة، وبما يعادل 79.8 مليون دولار، لتبلغ 293.1 مليون دولار، مقارنة بـ372.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.





وأوضح المجلس في تقريره الشهري، أن صادرات القطاع حققت ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا انعكس بشكل سلبي على صادرات القطاع، وفقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس.





وأشار، إلى أن الصادرات تراجعت خلال مايو الماضي بنحو 51.3 بالمائة لتسجل 37.8 مليون دولار في مقابل 77.7 مليون دولار خلال مايو في 2019.





واستحوذت صادرات الغزول و خيوط الخياطة من القطن على 33 بالمائة من صادرات القطاع، وصادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية على 24 بالمائة، وصادرات الأقمشة غير المنسوجه على 16 بالمائة، وصادرات الألياف التركيبية أو الصناعية على 11 بالمائة.





كما استحوذت صادرات ألياف الصوف على 8 بالمائة، ثم صادرات "أقمشة مصنرة أو كروشيه" بنسبة 4 بالمائة، تلاها صادرات الأليالف النسيجية النباتية الأخرى واستحوذت على 3 بالمائة، ثم صادرات الأقمشة المنسوجة الخاصة بنسبة 1 بالمائة من صادرات القطاع.





وحول أهم الدول المستوردة للغزل والمنسوجات، أوضح التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الأولى بـ106 ملايين دولار تلتها إيطاليا بـ39 مليون دولار، ثن الجزائر في المرتبة الثالثة بما قيمته 19 مليون دولار، فالمانيا بنحو 17 مليون دولار، ثم نيجيريا بـ12 مليون دولار.





واحتلت تونس المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 10 ملايين دولار، تلتها السعودية بـ9 ملايين دولار، ثم السودان بـ7 ملايين دولار، فالأردن بـ7 ملايين دولار، واحتلت المغرب المرتبة العاشرة بما قيمته 6 ملايين دولار.