5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 بعض أندية الدوري الممتاز في مصر وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة منافسات البطولة المحلية، وأخذ اتحاد الكرة مسحات من اللاعبين والمدربين.





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 بصفوف أندية الدوري الممتاز.





وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له، اليوم الخميس، إن اللجنة الطبية بالاتحاد، برئاسة الدكتور محمد سلطان، أعلنت عن ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.





وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحالات الخمس المصابة هي في صفوف نادي طنطا، الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي، موضحا أن المسح الطبي شمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.





من جانبه خضعت جميع فرق الدوري الممتاز للكشف المبكر عن فيروس كورونا باستثناء الزمالك والإسماعيلي وإف سي مصر.





وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك اجراء لاعبيه مساحات فيروس كورونا المستجد.



