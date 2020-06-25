جوارديولا: سوق الإنتقالات غير واضح

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن استياؤه بسبب عدم وضوح فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط العديد من اللاعبين على رأسهم خاليدو كوليبالي وروبن دياز وجادون سانشو وميلان سكرنيار وبن تشيلويل وأشرف حكيمي باحتمالية رحيلهم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"الآن سوق الانتقالات غير واضح لأسباب عديدة".

وأضاف:"لدينا فكرة عما نحتاجه من أجل متوسط عمر الفريق لكني لا أعرف بالضبط ما الذي سيحدث".
واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"لدي مناقشات مع إدارة النادي منذ فترة، نجتمع يوميا ونتحدث عن الفريق".

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