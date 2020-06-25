"شباب الصحفيين" تناشد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد حسين خيري وشيرين غالب

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
ناشدت جبهة شباب الصحفيين، النائب العام بسرعة التحقيق في العديد من البلاغات المقدمة ضد حسين خيري نقيب الأطباء وشيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، بتهم تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل ونشر أخبار كاذبة.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان، إن محاكمة خيري وشيرين شعبيا أيضا واجب على كل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن وذلك لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما.

ووجهت الجبهة، رسالة انتقاد شديدة إلى الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قائلين: "ألا يكفيك الصيد في الماء العكر سمعة الأطباء والبلد مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة".

لتحريضهما الأطباء.. مطالبات بتقديم بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب
طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم بلاغات للنائب العام، ضد حسين خيري نقيب الأطباء، وشيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، بتهمة تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل وإشاعة أخبار كاذبة.

وقالوا: "نطالب المستشار النائب العام ونناشده بسرعة التحقيق في البلاغات ضدهما لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما".

ووجه أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شديدة اللهجة إلى إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بالقول "ألا يكفيك صيدا في الماء العكر؟"، سمعة الأطباء مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون حسين خيري: "مش هنستحمل الاستهتار"
هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسين خيري نقيب الأطباء، حيث اتهمونه بأنه مسلوب الإرادة ويسير خلف منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق، التي تحالفت مع جماعة الإخوان الإرهابية وتتواصل مع أذنابهم الإعلامية التي تبث سمومها فى الخارج لمحاولة هدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية، فهي نموذج صارخ للقاء المصالح وسقوط المبادئ الوطنية والنخوة.

وقالت ناشطة على "فيس بوك": "كفاك تنظيرا وفلسفة فارغة واقتناص الفرص واجتزاء من المواقف الحازمة للدولة وحاول تقدم حاجة مفيدة للأطباء والمجتمع والوطن، هل نسيت يا دكتور مسئولياتك ودورك المفروض أن تؤديه فى الظروف الحالية؟".

واختتموا بالقول: "ارحمونا بقى لم نعد نتحمل الاستهتار بمقدرات الوطن واستقراره والصيد فى الماء العكر.. ارجعوا إلى رشدكم قبل أن يلفظكم المجتمع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيرين غالب شباب الصحفيين حسين خيري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ أقل من ساعتين

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!