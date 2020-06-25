الأمن الأردني يحبط عملية تهريب 400 ألف حبة مخدرة إلى السعودية

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تمكنت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة مخدرة كانت مخزنة تمهيداً لتهريبها للمملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت حول قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

وأضاف: "من خلال التحقيقات وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن، إذ تم التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن، وبتفتيشها عثر داخلها على كمية من الفخارات أُخفي بداخلها ما يزيد على 400 ألف حبة مخدرة".

وأكد المتحدث أن التحقيقات قادت لتورط شخصين في القضية، وجرى إلقاء القبض عليهما بعد مداهمة مكاني وجودهما، وما زالت التحقيقات جارية.

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