علي طريقته الخاصة.. مراد مكرم يعبر عن سعادته بإنتهاء الحظر

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
عبر الفنان مراد مكرم، عن سعادته الشديدة بإنتهاء الحظر، حيث نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهر بالصورة مبتسما وهو يشرب قهوة ، وعلق قائلا: "لما عرفت إن الحظر هينتهي يوم السبت".


يعد آخر أعمال مراد مكرم، مسلسل شبر ميه مسلسل درامي طويل، مكون من 45 حلقة ومأخوذ من فورمات أجنبي ، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، فالأول أحمد السعدني وهو متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج وبالنهاية يكتشف أن له ابن، ومحمد علي رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بإبنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس، وآخرهم الفنان مراد مكرم الذي بدا واضحاً أنه لم يعد يقدر علي تحمل مسئولية ابنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخري فيقع في ضغط الحياة والأموال.


ويشارك في هذا العمل الدرامي أحمد السعدني، رجاء الجداوي، نجلاء بدر، مراد مكرم نهي عابدين، محمد علي رزق، ندا موسي واخراج طارق رفعت.

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