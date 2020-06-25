مصطفى قمر يشوق جمهوره لألبومه الجديد عبر "إنستجرام"

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان مصطفى قمر، جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر مصطفى قمر، في هذه الصورة عازفا على الجيتار، ويعلن عن ألبومه الجديد قائلاً: "لمن يهمه الآمر، ثلاث مفاجآت قريبا الألبوم الجديد قريبا".

وفي سياق آخر فاجئ الفنان مصطفى قمر، جمهورها بمقطع فيديو من أغنيته الجديد التي يستعد لطرحها قريبًا، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق مصطفى، على مقطع الفيديو قائلًا: "المفاجأة الاولى".


وحظى مقطع الفيديو على تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور قمر، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"على فكره انت كنت فتى احلامى دلوقتى متزعلش منى ابنك هو اللى بقا فتى احلامى رووح قلبى يتيمو ربنا يحفظه ويباركلك فيه هو واياد".

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