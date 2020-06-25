"إنقلاب بالوراثة".. نشطاء يسخرون من النظام القطري برعاية تميم





قام عدد من النشطاء السياسين، اليوم الخميس، بالسخرية من النظام الحاكم في قطر، بالتزامن مع الذكري السابعة لتولي تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد بعد أنقلابه على والده.واعتبر ناشطون، أن قطر نظام حكم "انقلاب بالوراثه"، مشيرين إلى أن الابن انقلب على ابيه سبقه والده على جده، وهو ما خلق حالة من السخرية من تميم على مواقع التواصل الأجتماعي، موضحين أن الخيانة في الدماء لهذا السبب حضر التركي لايثقون في الشعب ولا شعب يثق فيهم.وقال أحد الناشطين "من انقلب على اهله له مقوله الي ما فيه خير في اهله مافيه خير للناس وكل هذه السنين ونحن نعلم لكن نعرف متى نضرب اصبح العالم ينظر لكم".وتابع "ثم يأتيك تميم ينقلب على والده من اجل الحكم وقبله والده انقلب على جده هذا هو اغرب نظام حكم في العالم انقلاب بالوراثه.