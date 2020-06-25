معسكر خارجي للجزيرة الإماراتي استعدادًا للموسم المقبل

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد مدير نادي الجزيرة الإماراتي، حسين سهيل، أنه هناك اتجاه كبير داخل الفريق لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وأكد سهيل أن كرة القدم في العالم حالياً، تعيش وضعاً صعباً، بسبب فيروس كورونا، خاصة فيما يخص الدوريات التي لم تستكمل، ويفترض على الأندية الاستعداد للموسم الجديد.

وقال سهيل في تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية :"الموقف هنا لا يختلف كثيراً، وتحديداً بشأن الإعداد والمعسكرات الخارجية، والاتجاه الأقرب في الفريق، هو عدم إقامة معسكر خارجي، بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الجهاز الإداري اجتمع مع المدرب عن بعد، وتمت مناقشة الأمر الذي يعتبر محسوماً بدرجة كبيرة، لضيق الوقت وصعوبة السفر.

وأضاف أنه من المرجح عودة الجزيرة إلى التدريبات بداية يوليو المقبل، بعد الحصول على كافة الموافقات.

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