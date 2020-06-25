ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
فاجئ الموقع الرسمي لنادي ليفربول الانجليزي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح برسالة مثيرة بعد الفوز يوم أمس على كريستال بالاس 4-0 بالدوري .

ونجح صلاح في تسجيل هدف رائع في شباك كريستال بالاس بالإضافة لصناعة هدف آخر لزميله بالفريق ساديو ماني.

ونشر موقع ليفربول النسخة العربية على موقع التواصل الاجتماعية رسالة خاصة للمصري محمد صلاح جاء فيها: صلاح في ملعب الانفيلد سجل 15 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، منها 7 أهداف في أخر 6 مباريات.

واختتم موقع ليفربول قائلًا: دمت لنا ذخرًا وفخرًا وهدافًا ملهمًا يا صلاح.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وقد يحسم الريدز اللقب اليوم الخميس، حال تعادل أو خسارة السيتي أمام البلوز تشيلسي.

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