انفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو بقائمة أكبر 30 دولة

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر من أكثر الدول استقراراً في توقعات معدلات النمو.

ووفقاً لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو 2020،فقد جاء في الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2%، تليها الصين بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3%، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، وكازخستان بمعدل انكماش 2.7%، والفلبين بمعدل انكماش 3.6%، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8%، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من استراليا والهند بمعدل انكماش 4.5% لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6%، وتركيا بمعدل 5%.

ورصد الإنفوجراف، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضاً أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8%، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2%، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8%.


وذكر صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاد، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى إنكماش حاد.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات. كما توقع الصندوق أن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، قد تواجه انكماشا بواقع -8% في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية عما كان عليه في أبريل الماضي، إذ يبدو أن هناك ضربة أعمق للنشاط في النصف الأول من العام عما كان متوقعا، مع وجود علامات على التباعد الاجتماعي الطوعي حتى قبل فرض عمليات الإغلاق.

وهذا يشير أيضا إلى انتعاش تدريجي في النصف الثاني حيث من المرجح أن يستمر الخوف من العدوى.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى -8% و-5.8% في اليابان و-10.2% في بريطانيا و-7.8% في ألمانيا، و-12.5% في فرنسا و-12.8% في كلا من إسبانيا وإيطاليا خلال العام الجاري.

فيما توقع التقرير تحسن النمو في 2021 بمجموعة الاقتصادات المتقدمة إلى 4.8%، لكن هذا يترك الناتج المحلي العالمي للمجموعة دون مستواه في 2019 بحوالي 4%.

وفي دول مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يبلغ النمو -3-% في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن توقعات أبريل، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 5.9%.

وفي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي إنكماش النمو في 2020 إلى -4.7%، على أن يتعافى مرة أخرى إلى 3.3% في 2021.
انفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو بقائمة أكبر 30 دولة
انفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو بقائمة أكبر 30 دولة

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