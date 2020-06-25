الفريق محمد فريد يلتقي مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات، على رأس وفد رفيع المستوى والذي يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات في شتى المجالات العسكرية.

وأعرب مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني، عن بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا على الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة في كل ما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي، كما أشار إلى حرص المملكة على زيادة آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في كافة المجالات.

ومن جانبه، أعرب الفريق محمد فريد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا على حرص القوات المسلحة المصرية على الارتقاء إلى أعلى المستويات للتعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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واستمرارًا لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة حسن علام للإنشاءات لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

وتم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلًا عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع في تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب المصري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

يذكر أنه تم إنشاء الشركه المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الإقتصادية من مشروع إستغلال المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامه البيئية والصحية المتبعة عالميًا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق أفاق استثمارية جديدة تدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام.

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