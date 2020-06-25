إيطاليا تحذر تركيا وحكومة السراج: لا تقتربوا من سرت (فيديو)





وجهت إيطاليا رسالة حاسمة إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، والرسالة صريحة وواضحة "لا تقتربوا من سرت"، وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية إيطاليا بر ئيس حكومة الوفاق فايز السراج.





ودعا الوزير الإيطالي إلى ضرورة بدء العملية السياسية في ليبيا وإنهاء وجود الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا، ورفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وتتفق تصريحات إيطاليا مع الرؤية المصرية؛ حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن محور "سرت - الجفرة" "خط أحمر" بالنسبة إلى مصر ممنوع الاقتراب منه أو استهدافه من قبل تركيا.





وأكد "السيسي" على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا أصبح شرعياً، وبدوره أكد الجيش الليبي جاهزية قواته للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، ولن يُسمح للميليشيات بالتقدم نحو سرت.





وقال: إن الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها وأن إنهاء الغزو التركي في ليبيا ضمان للأمن القومي لدول أفريقيا.





وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال يوم السبت الماضي، إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتًا إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".

وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".



