إيطاليا تحذر تركيا وحكومة السراج: لا تقتربوا من سرت (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
الفجر

وجهت إيطاليا رسالة حاسمة إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، والرسالة صريحة وواضحة "لا تقتربوا من سرت"، وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية إيطاليا برئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ودعا الوزير الإيطالي إلى ضرورة بدء العملية السياسية في ليبيا وإنهاء وجود الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا، ورفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وتتفق تصريحات إيطاليا مع الرؤية المصرية؛ حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن محور "سرت - الجفرة" "خط أحمر" بالنسبة إلى مصر ممنوع الاقتراب منه أو استهدافه من قبل تركيا.

وأكد "السيسي" على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا أصبح شرعياً، وبدوره أكد الجيش الليبي جاهزية قواته للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، ولن يُسمح للميليشيات بالتقدم نحو سرت.

وقال: إن الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها وأن إنهاء الغزو التركي في ليبيا ضمان للأمن القومي لدول أفريقيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال يوم السبت الماضي، إن "أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة"، لافتًا إلى أن "سرت والجفرة خط أحمر".

وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديو سرت حكومة السراج حكومة تركيا السراج إيطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الزمالك يخطط للرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 19 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ثلث ساعة

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تكتل "إحياء ليبيا": الرد المصري يسقط الأوهام العثمانية وأحلام أردوغان

الخارجية اليونانية تعلن دعم جهود مصر في حل الأزمة بليبيا

مصر وروسيا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

وزارء خارجية العرب يعقدون اجتماع طارئ لبحث الأزمة الليبية

الجيش الليبي يعلن دعم موقف مصر: لن نترك سرت للأتراك

المسماري: تم فرض حظر جوي يبدأ من شرق مدينة سرت

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!