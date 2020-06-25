التضامن تعلن عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:06 م
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة نيفين القباج، عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.

وتقدمت الوزارة بالإعتذار لأصحاب العلاوات الخمسة، موضحة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الإستعلام عن العلاوات الخاصة، مما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجارى العمل علي زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين واصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات القادمة لإتاحة الفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات.

وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعلنت ان صرف العلاوات الخمسة جاء وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى ٣٥ مليار جنيه. 

ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وكانت قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو  ٢٠١٥وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه. 

وأكدت علي أن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في ١ ابريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وباجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وأضافت القباج أن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 مليون مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريبًا في عام 20202021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 3062020 900 جنيه.

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