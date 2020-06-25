"كلمته وضحكنا".. مجدي صبحي يكشف حقيقة إصابة عبدالله مشرف بجلطة في المخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نفى الفنان مجدي صبحي، الأخبار المتداولة عن إصابة الفنان عبد الله مشرف، بجلطة في المخ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب مجدي صبحي، منشورًا قال فيه: "الحمد لله، القدير عبد الله مشرف، أنا لسه مكلمه دلوقتي حالاً وضحك معايا وبيعمل تحاليل وبصحة جيدة، وكل مايقال عنه أنه عنده جلطة في المخ غير صحيح، اتقوا الله في قولكم وأفعالكم وبطلوا إشاعات".


وفي سياق آخر، شارك عبد الله مشرف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، إبرام سمير،وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى .


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