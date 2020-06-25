قيامة عثمان 27.. ننشر القنوات الناقلة للحلقة السابعة والعشرين من المؤسس عثمان وموعد عرضها





تصدر مسلسل قيامة عثمان 27 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في مصر، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 27، ووموعد عرضها.





موعد عرض قيامة عثمان 27





وبحث الكثيرون عن القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان وحلقاته ومنها قيامة عثمان الحلقه 27 وأيضًا عن ميعاد عرض مسلسل قيامة عثمان الذى يُعرض في صورة حلقة كل يوم أربعاء، وسوف يتم عرض قيامة عثمان الحلقه 27 اليوم الأربعاء الساعة 7 مساءً بتوقيت الجزائر، والساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.





القناوت الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 27





وهناك عدد من قنوات تعرض مسلسل قيامة عثمان، المسلسل التركي، التي سوف نستعرضها معكم لكي يمكنكم ضبط تردد بعض القنوات التي تعرض مسلسل عثمان بن أرطغرل حتى تتمكنوا من مشاهدة المسلسل وحلقاته وأحداثه الشيقة.





فيُعرض هذا المسلسل على قناة atv التركية الفضائية، وهذا هو ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة: على نايل سات التردد 10796 استقطاب 27500.. FEC 5/6.. الجودة SD.





على تركسات.. مدار القمر.. 42.0°E.. التردد 11628 (H) استقطاب 27500.. FEC 5/6.. الجودة SD. على أسترا.. مدار القمر..19.2°E.. التردد 12692 (H) استقطاب 27500.. FEC 5/6.. الجودة SD.





كما تعرض قناة فور شباب مسلسل قيامة عثمان وترددها: على نايل سات التردد 11316 الترميز 27500..الاستقطاب أفقي.





أما تردد قناة اليرموك الناقلة لـمسلسل قيامة عثمان: على نايل سات التردد 11678 الترميز 27500..الاستقطاب عمودي.





ماهو مسلسل قيامة عثمان؟





تدور أحداث هذه النسخة من مسلسل عثمان بن أرطغرل أيضًا حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ يجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضي في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.





وكان أوزجفيت تحدث في وقت سابق، عن مسلسل عثمان بن أرطغرل، وقال إنه سيكون مختلفًا، وسيعمل من خلال مشاركته بشخصية مؤسس الدولة العثمانية، على إبراز الكثير من القيم الرئيسة في تلك الحقبة من الزمن، وفي مقدمتها العدالة، إضافة إلى بعض الأسرار الخاصة بعلاقة الغازي عثمان مع شريكته، والتي كانت تربطه بها علاقة حب وثيقة.



