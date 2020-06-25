يوفنتوس ينافس كبار أوروبا على نجم آرسنال

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع المدفعجية في صيف 2021.

وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي بأن يوفنتوس الإيطالي استفسر عن إمكانية التعاقد مع أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا.

وأكد الموقع الفرنسي أن يوفنتوس اقتحم سباق الصراع على النجم الجابوني والذي تسعى العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بيير إيميريك أوباميانج يلعب في آرسنال منذ عام 2018 قادمًا من بروسيا دورتموند وخاض مع المدفعجية 99 مباراة وسجل 61 هدفًا وصنع 13 هدفًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس أوباميانج آرسنال

أخبار تهمك

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ نصف ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الزمالك يخطط للرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ثلث ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عين .. هل يتوج أوباميانج بلقب هداف البريميرليج هذا الموسم ؟

مُنافس "صلاح".. أرقام الجابوني "أوباميانج" خلال عام 2018

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

أوباميانج يرفض التجديد للمدفعجية

برشلونة يفتح الباب أمام باريس سان جيرمان لضم صفقة كبرى

آرسنال يحسم مصير نجمه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!