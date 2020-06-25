يوفنتوس ينافس كبار أوروبا على نجم آرسنال





كشفت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع المدفعجية في صيف 2021.





وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي بأن يوفنتوس الإيطالي استفسر عن إمكانية التعاقد مع أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا.





وأكد الموقع الفرنسي أن يوفنتوس اقتحم سباق الصراع على النجم الجابوني والذي تسعى العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بيير إيميريك أوباميانج يلعب في آرسنال منذ عام 2018 قادمًا من بروسيا دورتموند وخاض مع المدفعجية 99 مباراة وسجل 61 هدفًا وصنع 13 هدفًا.



