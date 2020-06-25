"الصحة" السعودية: لا دليل على أن كورونا يتسبب في أضرار دائمة بالرئة

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بأنه لا دليل على أن فيروس كورونا يتسبب بأضرار دائمة في الرئة.

ومن جهة أخرى قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بأن استخدام الكمامة الطبية لا يتجاوز يوم واحد.

وتابع بأن الإلتزام بالكمامة القماشية يمنع انتقال الرذاذ التنفسي.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي،، عن تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: " نعود بحذر وبعادات جديدة، ومن المهم جدًا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها ".

وأشار متحدث الصحة، إلى تسجيل 5.085 حالة تعافي جديدة، و41 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 170.639 إصابة، و117.882 حالة تعافي، و1.428 وفاة.

وحثت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، الجميع بأن يحرصوا على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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