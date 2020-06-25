أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
وجه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لجولة مرورية شملت إدارة شرق وإدارة وسط وإدارة محرم بك، وذلك إستعدادا لفتح المساجد يوم السبت القادم.
وأشارت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم الاجتماع بالأئمة التابعين لادارة شرق ووسط بإدارة شرق
وعلى غرار الاجتماعات المستمرة على مدار اليوم تم التوجه لإدارة محرم بك لمشاركتهم الاجتماع الطارئ المنعقد بحضور الدكتور محمد رجب تفتيش عام الوزارة ومدير الإدارة، وتم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال ضيوف الرحمن وتهيئة المساجد لهم محافظة على صحتهم.
كما التقى الشيخ عبدالسلام رزق مدير إدارة الرمل والشيخ محمد عبد العزيز مدير إدارة المنتزه والشيخ محمد أبو زيد بالأئمة التابعين لهذه الإدارات  لدراسة آليات تنظيم العمل بالمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إجتماعًا طارئًا لمديرى الإدارات الفرعية، بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس فى إطار الضوابط التى حددتها الوزارة.
وشددت المديرية على 
١- عدم فتح دورات المياة الخاصة بالمساجد وغلقها غلقا تامًا.
٢- عدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة أو عقود القران داخل المسجد.
٣- عدم فتح الأضرحة والمقامات نهائيًا وكذلك الابواب المؤدية لها.
٤- استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر
٥- عدم إقامة اى دروس أو محاضرات أو ندوات أو أى أنشطة داخل المسجد سوى أداء الصلوات فقط.
٦- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد لأى أحد من غير العاملين بالأوقاف.
٧- عدم فتح مصليات السيدات.
٨- فتح المسجد قبل الاذان بعشر دقائق فقط وإقامة الصلاة عبر الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق بحيث تكون المدة التى يفتح فيها المسجد لأداء الصلاة لا تتجاوز النصف ساعة على الأكثر.
٩- الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا والمصليات وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد بالمنطقة نهائيًا يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية. وتحت أشرف المديرية بالضوابط المذكورة مع الالتزام بما يأتى:
أ- ضرورة ارتداء الكمامة إتيان كل مصلى بسجادة الصلاة الخاصة به.
ب- وضع علامة التباعد بين المصلين والالتزام بها.
ت- متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمساجد ومتعلقاتها.
ج- يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام أو تحت إشراف احد خطباء المكافأة وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف مدير إدارة وعامل أو مفتش وعامل أو إمام وعامل أو خطيب مكافأة وعامل أو مقيم شعائر وعامل أو رئيس قسم وعامل ليكونوا مسئولين عن تنفيذ كافة الإجراءات.
وأكدت المديرية أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم غلق المسجد فورًا حتى زوال أزمة كرونا، كما أنه فى حالة ترك المفتاح مع أى احد من غير المنتسبين للأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى ذلك.
ووجه الشيخ خشبة كلمة إلى رواد المساجد طالبهم فيها بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للحفظ على أنفسهم وغيرهم حتى تمر هذه الأزمة، مؤكدا أن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى وأنه سيتخطى هذه الأزمة بتكاتفه والتفافه حول قيادته الحكيمة، وقد ختم كلمته متوجهًا إلى الله أن يرفع هذا البلاء عن البلاد وأهلها وان يحفظها وشعبها وقيادتها من كل شر.
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)
أوقاف الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية قبيل افتتاح المساجد (صور)

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