"اتكشف تحالفك مع الإخوان".. رواد السوشيال ميديا يلقنون "ليلى سويف" درسا قاسيا

لقن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، درسا قاسيا لليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، وبناتها، في كيفية حب الوطن وضرورة الوقوف بجانبه حتى في أسوأ الظروف.





وقالوا: "العجوز الخرفاء الخرقاء لا يردعها وازع من ضمير أو شرف، فهي تطلق مناشدة لمن تسميهم بالعالم الحر، هل تحرضين على بلدك باستغلال المنظومات المشبوهة".





وذهبت ناشطة على "فيس بوك" إلى حد القول: "اتكشفت توجهاتك وتحالفاك مع جماعة الإخوان الإرهابية، العميلة الخائنة تدلي بتصريحات للمنابر الإخوانية التي تبث سمومها في خارج مصر بدعم من قطر وتصف الإرهابيين المحبوسين والمحكوم عليهم بموجب صحيح القانون بـ"المعتقلين".





وتساءل آخر: "نسأل رأس الخيانة والعمالة في مصر، من أين أتيت بوصف المعتقلين وهل تفهمين الفارق بين الإرهابيين المتورطين في جرائم التحريض على خراب مصر وبين من تصفيهم بالمعتقلين؟".





فيما أكدت أخرى: "أنت يا ليلى سويف أخطر من المتهمين الجنائيين والخارجين على القانون فهم لم يصلوا إلى تلك المرحلة من خيانة الوطن والمجتمع".



