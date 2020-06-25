"اتكشف تحالفك مع الإخوان".. رواد السوشيال ميديا يلقنون "ليلى سويف" درسا قاسيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
لقن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، درسا قاسيا لليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، وبناتها، في كيفية حب الوطن وضرورة الوقوف بجانبه حتى في أسوأ الظروف.

وقالوا: "العجوز الخرفاء الخرقاء لا يردعها وازع من ضمير أو شرف، فهي تطلق مناشدة لمن تسميهم بالعالم الحر، هل تحرضين على بلدك باستغلال المنظومات المشبوهة".

وذهبت ناشطة على "فيس بوك" إلى حد القول: "اتكشفت توجهاتك وتحالفاك مع جماعة الإخوان الإرهابية، العميلة الخائنة تدلي بتصريحات للمنابر الإخوانية التي تبث سمومها في خارج مصر بدعم من قطر وتصف الإرهابيين المحبوسين والمحكوم عليهم بموجب صحيح القانون بـ"المعتقلين".

وتساءل آخر: "نسأل رأس الخيانة والعمالة في مصر، من أين أتيت بوصف المعتقلين وهل تفهمين الفارق بين الإرهابيين المتورطين في جرائم التحريض على خراب مصر وبين من تصفيهم بالمعتقلين؟".

فيما أكدت أخرى: "أنت يا ليلى سويف أخطر من المتهمين الجنائيين والخارجين على القانون فهم لم يصلوا إلى تلك المرحلة من خيانة الوطن والمجتمع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليلى سويف بوابة الفجر الفجر الاخوان

أخبار تهمك

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يخطط للرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!