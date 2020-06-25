زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الحدود بين إيران وتركيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة في مقاطعة شمال غرب إيران في غرب أذربيجان، اليوم الخميس، بالقرب من الحدود مع تركيا، حسبما قال مركز الزلازل الإيراني.





وسجل الزلزال الساعة 10:03 بتوقيت جرينتش. يقع مركزه على بعد 22 كيلومترا (13.6 ميلا) من بلدة قطور، على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).





لا توجد تقارير عن ضحايا أو أضرار سببها الزلزال.





من جانبه، قال حاكم إقليم فان التركي المتاخم لإيران، محمد بلميز، إن الزلزال ألحق أضرارًا بالمنازل في المناطق الريفية وأنه لم تقع إصابات، كما أودت وكالة "سبوتنيك".





وقد ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر، ولاية "وان" شرقي تركيا.





وهذا الزلزال، هو الثاني الذي يضرب شرق تركيا خلال 10 أيام.





فقد هز زلزال بقوة 5.7 درجة ولاية بينغول شرق البلاد، في 14 من الشهر الجاري، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.





تضاريس تركيا نشطة زلزاليا وعرضة للهزات. وأسفر زلزال بقوة 5.9 درجة في يناير عن مقتل 41 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بمحافظة الازيج الشرقية.



