إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

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أعلن صديق الفنان محمود جمعة، انه يعاني من شبه غيبوبة، حيث يرقد حاليًا بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث كتب مجدي منشورًا قال فيه: "الصديق والرفيق..الممثل القدير والشاعر الذي أثرى الشعر الغنائي والمسرح وردد جيلاً بأكمله كلماته، ولحن له وتغني شرفاء الفنانين في معترك الثقافة الوطنية المصرية الفنان محمود جمعة يعاني من شبه غيبوبة ويرقد بالرعاية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، دعوات كل الرفاق والمحبين والزملاء أن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما عودنا دومًا أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل" قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

