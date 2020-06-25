إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن صديق الفنان محمود جمعة، انه يعاني من شبه غيبوبة، حيث يرقد حاليًا بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث كتب مجدي منشورًا قال فيه: "الصديق والرفيق..الممثل القدير والشاعر الذي أثرى الشعر الغنائي والمسرح وردد جيلاً بأكمله كلماته، ولحن له وتغني شرفاء الفنانين في معترك الثقافة الوطنية المصرية الفنان محمود جمعة يعاني من شبه غيبوبة ويرقد بالرعاية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، دعوات كل الرفاق والمحبين والزملاء أن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما عودنا دومًا أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل" قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

أخبار تهمك

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ثلث ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ نصف ساعة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الزمالك يخطط للرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

آخر تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!