رابط وطريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر

يستعد أصحاب المعاشات للاستفادة من الزيادة الجديدة فى قيمة المعاش بعد إضافة الجزء الأول من العلاوات الخمس المتأخرة منذ سنوات، لذلك فعلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى،  موقعها الإلكتروني من أجل الإستعلام عن أحقية صاحب المعاش في الزيادة الجديدة.

وبعد الدخول على الموقع يتم كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، مع كتابة اسم الأم، وسيعرف قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، 1.9 مليون من القطاع الحكومي، و524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات.

وأكدت الوزيرة في وقت سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا.


وللدخول على الموقع للاستعلام أضغط هنا

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