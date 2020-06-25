أبو ريدة يشكر الرئيس السيسي بعد الموافقة على اتفاقية مقر الكاف

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:40 م
أبو ريدة
أبو ريدة
وجه المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جزيل الشكر وأسمى آيات التقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد تصديق فخامته بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بما يحافظ لمصر على ريادتها التاريخية لكرة القدم الأفريقية، وفي إطار دور مصر الفاعل في القارة السمراء، وذلك بتوجيهات السيد الرئيس بضرورة الاهتمام بقارة أفريقيا في مختلف المجالات والأنشطة.

ووجه أبوريدة الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية ودولة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الجهد الكبير الذي بذل في سبيل الحفاظ على مقر الكاف في مصر، وبما يضمن الدور الريادي والفاعل للدولة المصرية مع الأشقاء الأفارقة وبما يدعم الدور التاريخي لمصر بصفتها المؤسس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والداعم الرئيسي لكافة الأنشطة الرياضية في جميع دول القارة.

وشدد أبوريدة على الدور البارز الذي لعبه السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  في إتمام تلك الاتفاقية، والتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة ومع قيادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإنهاء ذلك الملف بتلك الصورة المشرفة.

وفي نفس الوقت تقدم المهندس هاني أبو ريدة بالتهنئة لكافة أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وخاصة الرئيس أحمد أحمد، على إتمام الاتفاقية التاريخية والتي ستنعكس على تطوير كرة القدم في أفريقيا ومساعدة "كاف" على القيام بدوره على على أكمل وجه، بما يخدم أسرة كرة القدم في كل شبر من أرض قارتنا السمراء.

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