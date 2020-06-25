العراق.. تسجيل أول حالة وفاة بكورونا داخل البرلمان

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:35 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
وكالات

أعلن البرلمان العراقي، الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بعد إعلان الدائرة الهندسية في مجلس النواب، عن وفاة رئيس قسم الصيانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت الدائرة الهندسية، في بيان: "ننعى أحد أعمدتنا، فقيدنا الراحل رئيس قسم الصيانة المهندس نبيل خليل اسماعيل، بعد إصابته بمرض كورونا"، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن البلاد في طريقها للدخول في مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحة العراقية، في بيان: إن "الأيام الماضية شهدت تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كورونا" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,572 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,210 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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