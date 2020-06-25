"الصحة" السعودية تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:34 م
متحدث وزارة الصحة السعودية
متحدث وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي،، عن تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: " نعود بحذر وبعادات جديدة، ومن المهم جدًا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها " .

وأشار متحدث الصحة، إلى تسجيل 5.085 حالة تعافي جديدة، و41 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 170.639 إصابة، و117.882 حالة تعافي، و1.428 وفاة.

وحثت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، الجميع بأن يحرصوا على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.


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