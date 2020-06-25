حقيقة صدام قناة فضائية مع الكنيسة الكاثوليكية والهجوم على بابا الفاتيكان

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:35 م
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
ماريان ناجى
كشف الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشئون البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حقيقة ما تردد عن صدام بين قناة فضائية والكنيسة الكاثوليكية والهجوم على البابا فرنسيسي بابا الفاتيكان، قائلا: تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي وجود برنامج لإحدى القنوات الفضائية يتحدث عن تعاليم واقوال للبابا فرنسيس دون أي مرجعية او توثيق لما قيل، ومع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا اننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير وفقدان للمنطق في الحوار والعرض.

تابع "باخوم" فى توضيح نشرته الكنيسة الكاثوليكية: ذكر البرنامج تصريحات وتعاليم لقداسة البابا فرنسيس دون أي مرجعية لوثائق او مصادر رسمية من الفاتيكان، أو من الكنيسة الكاثوليكية بصفة عامة وبالتالي خالية من أي صحة والبرنامج يخلط بين أمرين: الأول، مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمي واحترام ديانة الاخر وهو شيء نسعى له جميعا والثاني التوحيد أي مزج كل الأديان في ديانة واحدة وهذا لم يذكر ابدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف: وبناء عليه تم التواصل بالفعل مع القناة والمطالبة بحذف الفيديو وتقديم اعتذار رسمي، أو مقاطعة القناة وإيقاف كل وسائل التعاون معها حتى صدور الإعتذار الرسمي. 

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كان الأنبا باخوم قد أكد أن مجمع السينودس الكاثوليكي يستعد قريبًا لإصدار بيان رسمي، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء باسئناف الأنشطة والصلوات في دور العبادة بدءًا من السبت المقبل.

وأوضح "باخوم" في تصريح إلى "الفجر"، أن الكنيسة من المحتمل أن تقرر فتح الكنائس بحضور أعداد قليلة ومحددة مع الأخذ بالإجراءات الوقائية المشددة

وفي سياق آخر، كان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال: إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تجتمع السبت المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، بشأن فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة. 

وأكد "حليم" في تصريحاته، أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تتأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقًا لما قررته الحكومة وأوضح أنه سوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

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