تراجع البورصات الخليجية بنهاية التعاملات والسعودية تغرد خارج السرب





أنهت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الخميس على تراجع باستثناء البورصة السعودية التى ارتفعت بدعم من قطاع البنوك.









وارتفع عدد حالات فيروس كورونا المستجد في دول الخليج العربية الست لمثليه في شهر إلى أكثر من 400 ألف، مع رفع أكبر اقتصادين في المنطقة هذا الأسبوع حظر التجول الذي كان مفروضا لاحتواء تفشي المرض.





وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة. وأغلق سهم مجموعة سامبا المالية مرتفعا 4.1 بالمئة قبل أن يطلب هو والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، من البورصة تعليق التداولات لجلسة واحدة قبيل إعلان مهم.





كانت رويترز أوردت نقلا عن مصادر أن البنكين في المراحل المبكرة من محادثات اندماج.





وكان الأهلي التجاري، الذي أغلقت أسهمه مستقرة يوم الخميس، تخلى عن خطط للاندماج مع بنك الرياض في ديسمبر كانون الأول. وأغق سهم بنك الرياض على صعود 3.4 بالمئة.





وفقد مؤشر دبي 0.6 بالمئة تحت وطأة انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع نسبته 0.7 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي.





بدأ الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، إلغاء مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن عجلت أزمة فيروس كورونا بتسريحات كانت مزمعة، حسبما أوردته رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر.





ولم يتضح الحجم الكامل للتسريحات بعد، لكن مصدرا قدرها بنحو عشرة بالمئة من العاملين، أي نحو 800 شخص.





وفي أبوظبي، تراجع المؤشر واحدا بالمئة، حيث نزل سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة.





وتراجع مؤشر قطر 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.6 بالمئة.





كانت فيتش للتصنيفات الائتمانية قالت يوم الأربعاء إن البنوك القطرية تواجه خطر تقلبات في أوضاع التمويل الخارجي.













مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق:





السعودية ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7232 نقطة





أبوظبي تراجع المؤشر واحدا بالمئة إلى 4286 نقطة





دبي تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2087 نقطة





قطر تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9185 نقطة





البحرين تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1279 نقطة





سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3526 نقطة





الكويت تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5657 نقطة