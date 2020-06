دليل الجمهور في أميركا لمشاهدة الأفلام العربية.. مبادرة بالتعاون بين مركز السينما العربية وتليسكوب فيلم

استمراراً في الترويج للسينما العربية على مدى أوسع، وصولاً للجمهور من مختلف أنحاء العالم، أعلنت شركة تليسكوب فيلم بالتعاون مع مركز السينما العربية ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، عن إطلاق موقع من خلاله يمكن للجمهور في أميركا، سواء العربي أو من جنسيات أخرى، الوصول للأفلام العربية المتاح مشاهدتها عبر المنصات المختلفة.

الموقع يتضمن أقساماً تضم الأفلام العربية الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين الأعمال التجارية الجماهيرية والفائزة بالجوائز.

الأقسام التي يضمها الموقع هي BOX OFFICE HITS للأفلام العربية صاحبة الإيرادات الأضخم داخل أو خارج العالم العربي، أيضاً يتضمن الموقع قسم NEXT AWARD, PLEASE للأفلام العربية الأكثر فوزاً بالجوائز، وقسم OSCAR SUBMISSIONS للأفلام التي مثلت بلادها في الأوسكار، وقسم RECORD IT لأبرز الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى SHORT AND STRAIGHT TO THE POINT للأفلام القصيرة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها Telescope Filmبمثل هذه الشراكة، فقد سبق أن قدمت دليلاً للأفلام الألمانية بالتعاون مع مؤسسة German Films، ومؤخراً للأفلام الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقول جاستين باردا رئيس مجلس إدارة تليسكوب فيلم "نحن سعداء بالشراكة مع مركز السينما العربية في هذه المبادرة المهمة، فالعالم العربي أنتج بعض العلامات المهمة في السينما العالمية، ولا يزال صانعو هذه الأعمال يخرجون الأفلام حالياً. نحن نؤمن بأن أعمالهم يجب أن تصل بشكل أكبر إلى الجمهور في الولايات المتحدة، وهذه المبادرة خطوة نحو تحقيق ذلك".

كما يعلق على ذلك علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "أحد التحديات الدائمة التي تواجه السينما العربية هي معرفة أماكن توفر الأفلام العربية المختلفة لمشاهدتها، ولذلك فإن Telescopeمشروع مهم ومطلوب ونحن سعداء لبدء هذه الخطوة الأولى معهم للسينما العربية وسوف نعمل سوياً على المزيد من الأفكار والمشاريع".

Telescope Filmهو مصدر الأفلام الدولية داخل الولايات المتحدة الأميركية، عبر قاعدة بيانات تضم أكثر من 450 ألف فيلماً متاحاً عبر أكثر من 100 منصة عرض، بالإضافة إلى إمكانية البحث الدقيق عن الأفلام وتضييق خيارات البحث، حتى يتيح للجمهور استكشاف أكبر قدر ممكن من الأفلام حول العالم.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.