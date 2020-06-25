رئيس الوزراء السوداني: نهدف لسياسة خارجية متوازنة وحل أزمة البطالة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:51 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الحكومة تهدف لسياسة خارجية متوازنة وحل أزمة البطالة.

 

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات صحفية، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية: "نتطلع للانتقال من الحرب إلى السلام ومن العزلة إلى الاتصال بالعالم".

 

وتابع حمدوك: "سنوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات تساهم في حل المشاكل الاقتصادية".

 

وفي وقت سابق، كشفت الشرطة السودانية، عن تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم أمس الاثنين، في العاصمة الخرطوم.

 

وقالت رئاسة الشرطة السودانية في بيان، إن "العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر"، موضحة أن العبوة التي تزن 750 جرامًا، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة "أذيد الرصاص".

 

وأضافت: أن "هذه المادة شديدة الحساسية، ولذلك، خلفت حفرة من 90 سنتميترا وعرض 65 سنتميترا وعمق 35 سنتيمترًا"، مشددة على أن "التحقيقات متواصلة لأجل الكشف عن أبعاد المخطط"، مؤكدة على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات في حال رصد أي تحركات مشبوهة.

 

وقال مصدر أمني مطلع بالسودان: إن "السلطات الأمنية أوقفت عددًا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء".

 

في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء السوداني مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

 

هذا ونجا حمدوك، صباح أمس الاثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته؛ حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.

 

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات كثيرة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير، واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء السوداني حمدوك السياسية الخارجية السودان البطالة

أخبار تهمك

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

نجم وسط برشلونة يرفض الرحيل ويعطل الصفقات

منذ أقل من ساعتين

زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أول فيديو لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

فيديو للحظة نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الخارجية السعودية تندد بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

الإخوان المتهم الرئيسي.. سياسيون يكشفون لـ"الفجر" أسباب اغتيال رئيس وزراء السودان

اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:07 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

02:45 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!