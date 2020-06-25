"ميركل" و"ماكرون" يناقشان ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التحفيز

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
تجتمع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل في مدينة ميسيبرج شمال برلين، طبقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء .


 ويهدف الاجتماع إلى إظهار الرغبة المشتركة للتنسيق الوثيق بين البلدين، فيما تستعد ألمانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بحسب ما نشرت وكالات الانباء "الالمانية".

 وسيناقش ماكرون وميركل الاتفاق، اللازم لميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التحفيز.

 كما سيناقش الزعيمان أيضا أزمة فيروس كورونا والتغير العالمي للمناخ وقضايا دولية رئيسية.

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