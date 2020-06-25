بتول عرفة: انتهيت من مونتاج كليب "bon voyage".. واحترافية كارول أمام الكاميرا يتمناها أي مخرج

انتهت المخرجة بتول عرفة، أمس من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشرعاتها الفنية كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز.

وتكثف عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الالوان بالكليب، استعدادا لعرضه بالقنوات الفضائية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم انها تقدم كارول سماحة بشكل جديد عما قدمته من قبل، و أنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أى مخرج، و الفيديو كليب سيتم طرحه خلال الايام المقبلة، وتتمنى أن يلقى قبول و إعجاب الجمهور.

يذكر ان انتهت سماحة من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا، وهو من إخراج بتول عرفة، و شارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.