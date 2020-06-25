تعرف على موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وخطوات الاستعلام

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، يزداد بحث الكثيرين في الآونة الأخيرة من ذوي المعاشات من موظفي الحكومة، عقب الإعلان عن صرف العلاوات الخمس والتي تبدأ من يوليو 2006 إلى 2015.





صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





وبدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في استقبال طلبات مستحقي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عبر موقعها الإلكتروني والمقدرة بخمس سنوات كانت مجمدة، لتشمل الفترة من أول سوليو 2006 وحتى أول يوليو 2015، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.





الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





وأتاحت الهيئة إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من حيث قيمتها المحددة لكل مستحق، إضافة إلى نسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة، والتي نستعرضها لحضراتكم من خلال السطور التالية:





خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". - الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الإجتماعية وذلك من خلال الضغط "".





- إدخال الرقم التأميني للمستحق.





- الاستعلام بالرقم القومي في حال غياب وجود الرقم التأميني.





- في حال وجود كلمة "أنا لست روبوت" ظلل المربع الفارغ، ثم قم بتحديد الصور التي يضعها لك ويحددها لك ثم ضغط موافق.





المستفيدون من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات





ويبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.







