تراجع مؤشر البحرين المالي بنسبة 0.11% في ختام جلسة الخميس





وتراجع بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.73% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.83%، وصعدت أسهم مصرف السلام البحرين، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.54%، 0.34%، 0.16%، على التوالي.

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسراً 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 532.3 ألف درهم.