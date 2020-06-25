التسليم أول يوليو.. كل ما تريد معرفته عن كمامات التموين القماشية

بداية من أول يوليو، سيصبح المصريون على موعد مع استلام الكمامات القماشية من وزارة التموين، لتكون وسيلة إحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي سيطر على كافة دول العالم.





وفي الساعات الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لاتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.





وحسب بيان لمجلس الوزراء، ستورد تلك الكمامات على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو2020، وباقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات يمكن أن يرد المواطن معرفتها بشأن الكمامات القماشية التي ستوزعها وزارة التموين:





- بداية تسليم الكمامات سيكون في الأول من يوليو مع تسليم مقررات الشهر التموينية للمواطنين.





- سيتم توفير عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية بحد أقصي فى البداية وفى حالة زيادة الطلب وتوفير الكمامات سيتم زيادة الكميات المطروحة، حسب ما أعلنت وزارة التموين.





- سعر الكمامة على بطاقات التموين سيتراوح بين 9.25 أو 9.50 أو 10 جنيهات والوزارة تبذل جهدا بحيث لا يتجاوز السعر عن 10 جنيهات، خاصة وأن مثيلتها في الأسواق بسعر 20 جنيه.





- شراء الكمامة على بطاقات التموين سيكون اختياريًا لمن يرغب وبأسعار في متناول الجميع.





- الكمامات القماش ستكون متوفرة من خلال البقال التمويني أو المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



