بعد اشتباه إصابته بكورونا.. المستشفى ترفض دخول عبدالله مشرف للعلاج وأشرف زكي يتدخل

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
رشا عادل

تعرض الفنان عبد الله مشرف، لوعكة صحية دخل على أثارها إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ، فجر اليوم الموافق الخميس.

 

وكشفت نجلته مها، في تصريحات صحفية تفاصيل حالته قائلة:"هو حاليا معزول في المستشفى وبكامل وعيه، ويتواجد بالعناية المركزة".

 

وأضافت:"أنا كلمت دكتور أشرف زكي، لأنهم في المستشفى مكانوش راضيين يدخلونا، حتى بعد ما عرفوا أنه عنده إنذار بجلطة واشتباه بكورونا، وقالولنا مينفعش تدخلوا هنا".

 

وتابعت:"الرغم من أنهم عندهم دور مخصص، ولكن لما أنا روحت البيت كل الناس قالولي والدك مينفعش يقعد في البيت، لازم يتعالج من الجلطة وكمان علشان كورونا، وطبعا كان لازم نعمل مسحة والمسحات بتتعمل الصبح".

 

واختتمت:"فكلمت أشرف زكي، ودي كانت أول مرة اختلط بحد في الوسط الفني، علشان كنت عايزة حد يتصرفلي، وكان معايا في منتهى الذوق وخدمني جدا، ومفيش ثلاث دقائق وكلمني قالي روحي نفس المستشفى اللي كنتم فيها، وبالفعل طلع عندهم مسحة وغرفة مخصصة لكورونا”

 

يذكر أن آخر أعمال عبد الله مشرف، مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته الفنان حمدي المرغني وأوس أوس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعة و 23 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و نصف

نجم وسط برشلونة يرفض الرحيل ويعطل الصفقات

منذ أقل من ساعتين

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:07 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

02:45 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!