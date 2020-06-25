بعد اشتباه إصابته بكورونا.. المستشفى ترفض دخول عبدالله مشرف للعلاج وأشرف زكي يتدخل

تعرض الفنان عبد الله مشرف، لوعكة صحية دخل على أثارها إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ، فجر اليوم الموافق الخميس.

وكشفت نجلته مها، في تصريحات صحفية تفاصيل حالته قائلة:"هو حاليا معزول في المستشفى وبكامل وعيه، ويتواجد بالعناية المركزة".

وأضافت:"أنا كلمت دكتور أشرف زكي، لأنهم في المستشفى مكانوش راضيين يدخلونا، حتى بعد ما عرفوا أنه عنده إنذار بجلطة واشتباه بكورونا، وقالولنا مينفعش تدخلوا هنا".

وتابعت:"الرغم من أنهم عندهم دور مخصص، ولكن لما أنا روحت البيت كل الناس قالولي والدك مينفعش يقعد في البيت، لازم يتعالج من الجلطة وكمان علشان كورونا، وطبعا كان لازم نعمل مسحة والمسحات بتتعمل الصبح".

واختتمت:"فكلمت أشرف زكي، ودي كانت أول مرة اختلط بحد في الوسط الفني، علشان كنت عايزة حد يتصرفلي، وكان معايا في منتهى الذوق وخدمني جدا، ومفيش ثلاث دقائق وكلمني قالي روحي نفس المستشفى اللي كنتم فيها، وبالفعل طلع عندهم مسحة وغرفة مخصصة لكورونا”

يذكر أن آخر أعمال عبد الله مشرف، مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته الفنان حمدي المرغني وأوس أوس.