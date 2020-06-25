الخارجية الأمريكية تشيد بجهود شيخ الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٩ بالجهود الدولية والإقليمية التي يقودها الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي.





ونوه تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن الإمام الأكبر وقداسة البابا وقعا معا في فبراير من العام 2019 وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تتعهد بالتصدي للتطرف وتحقيق الأخوة بين البشر.





كما أبرز التقرير جهود الأزهر الشريف في مواجهة الإرهاب من خلال مواقفه التي أظهرتها البيانات والإصدارات المتواصلة، وتطوير مناهجه التعليمية بما يتناسب مع المستجدات، وبما يعزز التسامح مشيرًا إلى أن الأزهر أصدر عدة كتب أكاديمية جديدة تركز على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وتعزز الحوار والمساواة بين أتباع الديانات.





وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الذي ترصد فيه حالة الإرهاب حول العالم وأبرز الجهود الدولية في مواجهته أن الأزهر واصل تنظيم المؤتمرات التي تركز على مكافحة الإرهاب بالتعاون مع المؤسسات الدولية.





اقرأ أيضا: وكيل الأزهر: بذلنا جهدًا كبيرًا للتخفيف على الطلاب ومراعاة الحالة الاستثنائية لامتحانات هذا العام





وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، لجنة معهد الخصوص الأزهري بنين وفتيات، فى ثالث أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.





وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطلاب ونقل تحية فضيلة الإمام الأكبر لهم ومطالبتهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر قد بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات هذا العام، ومن ذلك إلغاء الامتحانات الشفوية مع توزيع درجاته على الامتحانات التحريرية، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات وتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.





واطمأن على سلامة سير إجراءات الامتحانات بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أوراق الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.





وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها وضرورة إصلاح الأجهزة الغير صالحة أو استبدالها فورًا، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، مطالبا بضرورة تخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في كافة اللجان.





كما اطمأن الشيخ صالح عباس من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى 12 طالبًا.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.