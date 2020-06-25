مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.60% بختام جلسة اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:27 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.60% خاسراً 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3507 صفقة لعدد 30 سهماً.


 وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.
 

وقفزت 8 أسهم بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.22%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.65%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16 مليون ورقة بقيمة 44.3 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.71%.

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