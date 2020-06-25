يبدأ العمل بها من السبت.. 15 قرارًا حاسمًا لمجلس الوزراء

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:29 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أية حمروشي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ولحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

-إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق

- تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة 

- فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية

- فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً

-عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة

- السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً

- تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة

- فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً

- تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية 

- يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها

- استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة

- منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية

- يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها

- تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك

- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا فتح الاندية التعايش مع كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم وسط برشلونة يرفض الرحيل ويعطل الصفقات

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

منذ ساعة و 25 دقيقة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و نصف

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوزراء": قرارات غلق المحال التجارية سارية

"الوزراء" يستثني خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع من حظر التجوال

أحمد موسى: الداخلية ستطبق القانون على المخالفين لقرار حظر التجول

شاهد.. بوابة تعقيم العمال في مواقع العاصمة الإدارية للوقاية من فيروس كورونا

وزير الإعلام: تقليل فترة حظر التجوال يهدف للتيسير على المواطنين

بالفيديو.. أحمد موسى: موضوع كورونا "مطول شوية"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:07 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

02:45 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!